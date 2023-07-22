Оккупанты установили "зубы дракона" на побережье близ Евпатории: фото

Российская армия установила так называемые "зубы дракона" вблизи Евпатории во временно аннексированном Крыму. Бетонные помехи заметили на берегу моря.

Об этом сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"В Евпатории оккупанты установили "зубы дракона" прямо на берегу. Очевидно считают, что танки приплывут атаковать с моря", — говорится в сообщении.

Также Назаров опубликовал фото из оккупированного Крыма. На кадрах заметно оборонительные сооружения – "зубы дракона" на побережье Черного моря.

К слову, Telegram-каналы пишут, что фото сделаны на Южной косе вблизи поселка Мирное, что в 30 километрах от Евпатории.

Россияне установили "зубы дракона" вблизи Евпатории. Фото. Владислав Назаров.

Как сообщалось, во время контрнаступления украинским военным мешают заминированные территории и мощные укрепления россиян. Аналитики ISW сообщают, что на оккупированных территориях захватчики возвели километры извилистых, соединенных между собой траншей, некоторые из которых укреплены бетоном или покрыты ветками и землей, чтобы их было трудно обнаружить с помощью дронов.

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