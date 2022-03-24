Оккупанты устраивают террор на Херсонщине и увеличили количество авиаударов: утренняя сводка штаба

Оккупанты устраивают террор на Херсонщине и увеличили количество авиаударов: утренняя сводка штаба

На временно оккупированных территориях Херсонской области враг прибегает к террору местного населения.

Российская авиация продолжает наносить удары с воздуха. Основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ.

Авиация

За прошедшие сутки, 23 марта зафиксировано более 250 самолетовылетов (что на 60 больше 22 марта).

Воздушные Силы ВСУ отражают ракетно-авиационные удары и воздушные нападения россиян. Отечественная авиация совершает противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск. За предыдущие сутки были поражены 11 воздушных целей врага (7 самолетов, 1 БПЛА, 1 вертолет и 2 крылатые ракеты). Информация об их окончательном уничтожении уточняется.

Террор в Херсонской области

На временно захваченных территориях Херсонской области враг прибегает к террору местного населения. Кремль раздражают мирные протесты против оккупации. Россияне активно применяют подразделения Росгвардии, чтобы не допустить проведение акций неповиновения оккупационным властям.

Отметим, что, по, информации британской газеты Times, РФ планирует "большой террор" в Херсоне и готова "депортировать полгорода".

Оккупанты продолжают нести потери

Украинские защитники ведут оборонительную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Ни на одном из них россиянам не удалось добиться успеха.

"Украинцы сдерживают противника, проводят стабилизационную операцию и выполнение задач территориальной обороны", — говорится в сообщении.

Российская армия продолжает терять живую силу и технику по всем направлениям.

Ранее сообщалось, что оккупантов остановили возле Броваров и Изюма, "жарче всего" — на Донбассе.

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