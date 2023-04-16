Оккупанты устроили адскую ночь на Херсонщине: власти сообщили трагические новости

Российская армия за минувшие сутки, 15 апреля, 70 раз обстреляла Херсонскую область. В результате атак есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

"Российские войска вчера выпустили по области 419 снарядов. Оккупанты применили тяжелую артиллерию, беспилотники и авиацию. Под вражеский огонь попал и Херсон", — написал он.

Оккупанты обстреляли жилые кварталы в области. В Херсоне российские снаряды попали на территорию школы и тюрьмы.

В результате атак России два человека погибли. Еще двое мирных жителей получили ранения.

Напомним, субботу, 15 апреля, обстреляли Херсон. В городе погибли две женщины – 28-летняя дочь и ее 48-летняя мать.

Ночью, 16 апреля, в 02:20 вражеским ракетным обстрелам подверглась Снегиревская громада. Российские оккупанты били из С-300, погибли двое подростков.

Десятки обстрелов Херсона каждый день: посмотрите, во что превратили оккупанты город

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