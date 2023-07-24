Оккупанты устроили через Мариуполь самое большое перемещение техники с начала лета (фото, видео)

Речь идет о грузовиках с боеприпасами и прицепными пушками класса "Рапира", топливозаправщиках и автобусах с живой силой.

Через оккупированный Мариуполь зафиксировано самое большое с начала лета перемещение российской военной техники, которое происходило в направлении захваченных Мангуша и Бердянска на Запорожье.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, опубликовавший соответствующие видео от местных партизан.

"Фиксируем большое передвижение вражеских сил через Мариуполь в направлении Бердянска. Зафиксированы по меньшей мере две колонны по 30 единиц в течение недели из Новоазовского направления в сторону Мангуш/Бердянск. Грузовики с БК и прицепными пушками класса "Рапира", топливнозаправщики и автобусы с пока живой силой", – говорится в сообщении Андрющенко.

Он отметил, что это самое большое открытое перемещение техники врага с начала лета.

Советник мэра Мариуполя добавил, что сейчас устанавливается, является ли это перемещение техники пополнением военных лагерей врага после того, как на прошлой неделе личный состав оттуда был переброшен на Бердянский и Мариупольские направления, или речь идет о прямом пополнении российских сил на линии фронта в Запорожской области.

Россияне устроили через Мариуполь большое перемещение техники в направлении Бердянска/Мангуша/Фото: "Мариуполь Сопротивление"

Через Мариуполь зафиксировано самое большое с начала лета перемещение военной техники врага

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что россияне свозят в город свою военную технику (в частности, "Камазы" и "Тигры"), а оттуда отправляют ее на Запорожское направление фронта.

По оценкам британской разведки, российские захватчики пытаются устроить "большое наступление" на Купянск Харьковской области, чтобы отвлечь внимание от ситуации на Запорожье. Враг усилил артобстрелы на пересечении Луганщины и Харьковщины.

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