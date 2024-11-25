Оккупанты устроили дроновую атаку: взрывы раздавались в 14 областях Украины

Сегодня ночью россияне устроили массированную атаку по Украине.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

"Оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа по направлениям — Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, ВОТ Крыма. Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 145 вражеских БпЛА", — говорится в сообщении.

По состоянию на 11:00 противовоздушной обороной сбит 71 вражеский беспилотник в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях.

71 БпЛА — локационно потеряно, вероятно, из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще один беспилотник улетел в сторону Беларуси.

Напомним, что россияне ударили по центру Харькова. По последним данным, пострадали 15 человек. Больше о вражеской атаке читайте в новости.

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