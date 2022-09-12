Оккупанты устроили "концерт" на костях убитых мирных горожан: видео действа перед Драмтеатром в Мариуполе

Рашизм не лечится.
Россияне провели во временно оккупированном Мариуполе "концерт" на костях убитых мирных горожан.
Около 600 человек погибли от авиабомбы в театре в ныне оккупированном городе.
На площади оккупанты установили сцену. Во время "спектакля" играл оркестр, а советский актер Александр Михайлов произносил бедные о российском медведе.
Фрагмент концерта на костях в Мариуполе облетел соцсети.
Напомним, недавно Андрей Бедняков резко отреагировал на приезд путинистки Надежды Бабкиной. Российская певица дала концерт якобы жителям города, а также сделала циничное фото со своим коллективом на фоне разрушенного российской армией Драмтеатра.
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