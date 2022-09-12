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Оккупанты устроили "концерт" на костях убитых мирных горожан: видео действа перед Драмтеатром в Мариуполе

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Оккупанты устроили "концерт" на костях убитых мирных горожан: видео действа перед Драмтеатром в Мариуполе

Фото: Associated Press

Рашизм не лечится.

Россияне провели во временно оккупированном Мариуполе "концерт" на костях убитых мирных горожан.

Около 600 человек погибли от авиабомбы в театре в ныне оккупированном городе.

На площади оккупанты установили сцену. Во время "спектакля" играл оркестр, а советский актер Александр Михайлов произносил бедные о российском медведе.

Фрагмент концерта на костях в Мариуполе облетел соцсети.

Напомним, недавно Андрей Бедняков резко отреагировал на приезд путинистки Надежды Бабкиной. Российская певица дала концерт якобы жителям города, а также сделала циничное фото со своим коллективом на фоне разрушенного российской армией Драмтеатра.

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Дата публикации
Просмотры
420
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