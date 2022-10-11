Оккупанты устроили пыточную возле монастыря в Святогорске – СБУ

Сотрудники СБУ обнаружили место незаконного содержания людей в освобожденном Святогорске Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, что пыточная была обустроена в пансионате отдыха неподалеку от Святогорской Лавры. Российские военные насильно держали там местных жителей, поддерживавших территориальную целостность Украины.

Как сообщается, во время осмотра оперативники и следователи СБУ обнаружили предметы, напрямую указывающие на признаки пыток. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий.

В рамках начатого уголовного производства по ч.ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.

Следователи СБУ устанавливают количество и лица пострадавших, а также извергов, причастных к пыткам.

Деоккупация Донбасса

Напомним, ВСУ уволили Святогорск 12 сентября. Бойцы вошли в населенный пункт и начали снимать фото и видео. Затем информацию подтвердили в Нацгвардии.

Лиман украинские военные уволили 1 октября, подняв в городе украинский флаг. Сейчас там происходит масштабное разминирование, поэтому людям пока не рекомендуют возвращаться домой.

В Лимане и Святогорске приступили к эксгумации и перезахоронениям тел погибших и умерших во время российской оккупации. На городском Святогорском кладбище перезахоронили 21 тело. Эти тела принадлежат погибшим в оккупации гражданским.