Оккупанты устроили пыточную возле монастыря в Святогорске – СБУ

В пыточной насильно держали местных жителей, поддерживавших территориальную целостность Украины.
Сотрудники СБУ обнаружили место незаконного содержания людей в освобожденном Святогорске Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Отмечается, что пыточная была обустроена в пансионате отдыха неподалеку от Святогорской Лавры. Российские военные насильно держали там местных жителей, поддерживавших территориальную целостность Украины.
Как сообщается, во время осмотра оперативники и следователи СБУ обнаружили предметы, напрямую указывающие на признаки пыток. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий.
В рамках начатого уголовного производства по ч.ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.
Следователи СБУ устанавливают количество и лица пострадавших, а также извергов, причастных к пыткам.
Деоккупация Донбасса
Напомним, ВСУ уволили Святогорск 12 сентября. Бойцы вошли в населенный пункт и начали снимать фото и видео. Затем информацию подтвердили в Нацгвардии.
Лиман украинские военные уволили 1 октября, подняв в городе украинский флаг. Сейчас там происходит масштабное разминирование, поэтому людям пока не рекомендуют возвращаться домой.
В Лимане и Святогорске приступили к эксгумации и перезахоронениям тел погибших и умерших во время российской оккупации. На городском Святогорском кладбище перезахоронили 21 тело. Эти тела принадлежат погибшим в оккупации гражданским.
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