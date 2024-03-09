Оккупанты устроили тактическую неожиданность в районе Авдеевки – что говорят в ISW

Эксперт Машовец заявил, что оккупанты осуществили перегруппировку, не давая украинским войскам в полной мере осознать это.

Российские оккупанты на протяжении последних недель улучшили свои тактические возможности и использовали тактическую неожиданность в районе Авдеевки Донецкой области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что в российской армии могли усвоить тактическую адаптацию, полученную в ходе наступательных операций в Украине.

В ISW ссылаются на слова украинского военного обозревателя Константина Машовца, заявлявшего, что российские войска смогли тактически перегруппироваться и сместить фокус своих наступательных операций с северной части Авдеевского коксохимического завода в районы близ северо-восточной Авдеевки.

По его словам, россияне совершили такую перегруппировку и тактический сдвиг, не давая украинским войскам в полной мере осознать это.

По мнению аналитиков, захватчики продвинулись в этом районе из-за определенной тактической неожиданности.

"Заслуживает внимания способность российских войск достичь элементов тактической неожиданности в такой операционной среде практически без маскировки. ISW не наблюдала других последних заметных инцидентов, когда российские силы достигали или использовали тактическую неожиданность", – говорится в отчете Института.

В то же время эксперты успокаивают: то, что Россия смогла сделать это вблизи Авдеевки, не обязательно указывает на более широкие российские возможности.

"Российские войска продемонстрировали ограниченные адаптации на тактическом уровне на определенных участках фронта, но постоянные тактические провалы РФ по всей территории Украины свидетельствуют о том, что российское военное командование не усвоило все возможные тактические адаптации среди всех действующих в Украине группировок оккупантов", — подытожили в ISW.

Напомним, украинские военные в ночь на 17 февраля покинули свои позиции и вышли из Авдеевки.

Ранее заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин рассказал о непрерывном наступлении оккупантов на Авдеевском направлении.

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