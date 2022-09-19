Оккупанты устроили в Мариуполе "глобальную зачистку": детали

Захватчики снова проверяют в местные телефоны и увеличили количество патрулей.

В Мариуполе захватчики продолжают "глобальную зачистку" и выявляют несогласных с оккупационным режимом граждан.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, количество патрулей в оккупированном городе стремительно растет. Россияне и коллаборанты снова проводят массовые проверки телефонов у местных.

"Поэтому, передавайте всем — срочно удалить все переписки во всех месседжерах и подчистить историю звонков. Выйти из аккаунтов. Удалить фото и видео, в том числе из папки "недавно удаленные". Не подвергайте себя и близких опасности", — призвал Андрющенко жителей Мариуполь.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе первоклассникам задают выучить гимн страны-агрессора России.

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