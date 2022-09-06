Оккупанты утром атаковали центр Харькова и разбомбили жилую многоэтажку: первые детали

Утром 6 сентября войска РФ ударили по Харькову.
В результате утренних ударов армией России по Харькову разрушен многоквартирный дом в центральной части города.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Вражеский снаряд нанес удар по центру города. Информация о пострадавших уточняется. На данный момент госпитализированных нет.
"В результате утренних обстрелов Харькова пострадал жилой многоэтажный дом в центральной части Киевского района. О жертвах и разрушениях информация уточняется", — добавил мэр Игорь Терехов.
На месте работают все профильные службы.
Напомним, утром 6 сентября в Харькове произошли несколько взрывов.
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