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Оккупанты утром атаковали центр Харькова и разбомбили жилую многоэтажку: первые детали

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Оккупанты утром атаковали центр Харькова и разбомбили жилую многоэтажку: первые детали

Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Утром 6 сентября войска РФ ударили по Харькову.

В результате утренних ударов армией России по Харькову разрушен многоквартирный дом в центральной части города.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Вражеский снаряд нанес удар по центру города. Информация о пострадавших уточняется. На данный момент госпитализированных нет.

"В результате утренних обстрелов Харькова пострадал жилой многоэтажный дом в центральной части Киевского района. О жертвах и разрушениях информация уточняется", — добавил мэр Игорь Терехов.

На месте работают все профильные службы.

Напомним, утром 6 сентября в Харькове произошли несколько взрывов.

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