Оккупанты утром атаковали центр Харькова и разбомбили жилую многоэтажку: первые детали

В результате утренних ударов армией России по Харькову разрушен многоквартирный дом в центральной части города.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Вражеский снаряд нанес удар по центру города. Информация о пострадавших уточняется. На данный момент госпитализированных нет.

Также читайте В ГПСУ рассказали об усилении обороны границы на севере Украины и есть ли угроза повторного наступления РФ

"В результате утренних обстрелов Харькова пострадал жилой многоэтажный дом в центральной части Киевского района. О жертвах и разрушениях информация уточняется", — добавил мэр Игорь Терехов.

На месте работают все профильные службы.

Напомним, утром 6 сентября в Харькове произошли несколько взрывов.

Читайте также: