Оккупанты утром нанесли авиаудар по Горной громаде: по меньшей мере один человек погиб — ОВА

Луганская область страдает от обстрелов россиян.

Утром по Горной громаде в Луганской области нанесен авиаудар. По предварительным данным один человек погиб.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"С 5:00 российские войска непрерывно обстреливают населенные пункты Горной громады. Применяют "грады" и артиллерию. Нанесен авиационный удар. Разрушений множество, уже найдено тело одного погибшего. Поиски продолжаются", — отметил он.

Гайдай также сообщил, что в результате авиаудара в Горном сгорела электроподстанция.

Напомним, Гайдай назвал города, откуда сегодня, 27 апреля, могут уехать жители Луганской области.

Читайте также: