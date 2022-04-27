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Оккупанты утром нанесли авиаудар по Горной громаде: по меньшей мере один человек погиб — ОВА

Оккупанты утром нанесли авиаудар по Горной громаде: по меньшей мере один человек погиб — ОВА

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Оккупанты утром нанесли авиаудар по Горной громаде: по меньшей мере один человек погиб — ОВА

Сергей Гайдай

Луганская область страдает от обстрелов россиян.

Утром по Горной громаде в Луганской области нанесен авиаудар. По предварительным данным один человек погиб.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"С 5:00 российские войска непрерывно обстреливают населенные пункты Горной громады. Применяют "грады" и артиллерию. Нанесен авиационный удар. Разрушений множество, уже найдено тело одного погибшего. Поиски продолжаются", — отметил он.

Гайдай также сообщил, что в результате авиаудара в Горном сгорела электроподстанция.

Напомним, Гайдай назвал города, откуда сегодня, 27 апреля, могут уехать жители Луганской области.

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