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Оккупанты утром обстреляли одну из громад Сумской области: зафиксировано 25 прилетов

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Оккупанты утром обстреляли одну из громад Сумской области: зафиксировано 25 прилетов

Фото: МВД

Захватчики не прекращают ведение огня по приграничным районам Украины.

Российские оккупанты утром 12 сентября обстреляли одну из громад Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Ночь прошла тихо, но в 5 и 8 утра россияне открывали огонь по территории Белопольской громады. 25 прилетов из миномета. Предварительно — без последствий", — надписи он.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 201-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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