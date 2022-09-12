Оккупанты утром обстреляли одну из громад Сумской области: зафиксировано 25 прилетов

Российские оккупанты утром 12 сентября обстреляли одну из громад Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Ночь прошла тихо, но в 5 и 8 утра россияне открывали огонь по территории Белопольской громады. 25 прилетов из миномета. Предварительно — без последствий", — надписи он.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 201-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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