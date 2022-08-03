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Оккупанты утром снова обстреляли одну из громад Сумской области: зафиксировано 10 прилетов

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Оккупанты утром снова обстреляли одну из громад Сумской области: зафиксировано 10 прилетов

Фото: МВД

Захватчики не перестают атаковать пограничные населенные пункты Украины.

Российские оккупанты утром 3 августа снова обстреляли одну из громад Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"В ночь на 3 августа тишину тревожила лишь гроза. Но к утру, около половины восьмого, начались обстрелы Краснопольской громады. 10 прилетов из САУ", — написал он.

Живицкий также отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 161-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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