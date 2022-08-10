Оккупанты утром снова открыли огонь по двум громадам Сумской области

Ночь на 10 августа в Сумской области была тихой, но почти в 7 утра россияне начали обстрел пограничных громад.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"По Белопольщине в течение двух утренних часов открывали огонь из разных видов стрелкового оружия, гранатомета и миномета. Шалыгинская громада: почти в 8 утра артобстрел из ствольной артиллерии, 30 прилетов", — написал он.

Информацию о возможных разрушениях и пострадавших Живицкий не предоставил.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 168-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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