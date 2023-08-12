Оккупанты утром ударили по Харьковщине – есть жертвы (фото)

В Харьковской области оккупанты утром 12 августа, около 5:10, обстреляли село Купянск-Узловой. В результате атаки погибла 73-летняя женщина, поврежден жилой дом. На месте работают экстренные службы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он также отметил, что за прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения вел обстрелы населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

"В частности, под огнем были Купянск, Петропавловка, Ветеренарное, Стрелка, Гатище, Волчанские Хутора, Шейковка, Чернещина и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", — говорится в сообщении.

Поврежденный дом в Харьковской области.

Поврежденный дом в Харьковской области.

Обстрел частного дома в Харьковской области.

По словам Синегубова, на Купянском направлении ВСУ надежно удерживают свои позиции. За прошедшие сутки враг пытался вести наступление в районах Синьковки и Ивановки, но под огнем отступил с потерями.

В Харьковской области продолжается разминирование. Пиротехники ГСЧС за минувшие сутки обезвредили 89 взрывоопасных предметов.

Напомним, в ночь на 12 августа оккупационная армия РФ атаковала Украину ударными беспилотниками. Украинская ПВО уничтожила три Shahed.

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