Оккупанты утром ударили по Херсону – повреждено образовательное учреждение и жилой дом

Российские захватчики в очередной раз атаковали Херсон.

Оккупационная армия РФ 10 сентября, около 7:00, снова нанесла удар по Херсону. Из-за попадания вражеских снарядов в здании образовательного учреждения повреждены кровля и окна.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА.

Оккупанты также обстреляли жилой дом. В результате атаки у 68-летней женщины диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. Ей оказали медпомощь.

Напомним, в ночь на 10 сентября Россия атаковала ударными БпЛА "Шахед" Киевскую область. Силам ПВО удалось сбить 26 дронов из 33.

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