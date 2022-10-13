Оккупанты увеличили количество атак иранскими дронами: в ВСУ объяснили действия РФ

Иранские дроны-камикадзе Shahed-136 неэффективны для ударов по скоплениям войск, поэтому Россия использует их для уничтожения объектов критической инфраструктуры. Атак беспилотниками стало больше, но и украинские военные сбивают их все чаще.

Об этом рассказала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время телемарафона на Youtube-канале ТСН.

Гуменюк отметила, что ВСУ учатся противодействовать вражеским беспилотникам:

"Шесть дронов были направлены по южным областям, в частности Николаевщина и Херсонщина, все шесть уничтожены. Силы противовоздушной обороны сработали на отлично. Статистика крайних случаев свидетельствует о том, что рост нашего противодействия абсолютно очевиден и эффективен. По состоянию на данный момент зафиксировано 109 сбитий и 33 попадания... Количество атак дронами увеличилось, но и количество сбитий возросло".

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По ее словам, россияне "пытаются использовать эти дроны по объектам критической инфраструктуры, лишить нас воды, тепла, электричества".

"Это выходит из тактико-технических характеристик и назначения этих дронов-камикадзе. Они срабатывают, как спички. Кстати, Shahed переводится с арабского как молния — одна из трактовок. Поэтому это попадание молнии, которое поджигает определенный объект и выводит его из строя не взрывом, а больше пожаром. Они и пытаются так использовать. Использование его по позициям, по месту скопления людей не столь эффективно. Поэтому они направляют их по админзданиям и объектам критической инфраструктуры", — рассказала представитель ОК "Юг".

Гуменюк также рассказала, сколько иранских дронов-камикадзе получила Россия.

"Цифры очень противоречивы. По разным источникам, их может быть от 300 до нескольких тысяч. Но будем учитывать, что они пытаются их использовать по определенным регионам с учетом удаленности", — сказала она.

Иранские дроны в российской армии

В последнюю неделю российская армия активно применяет дроны иранского производства. В частности, беспилотники нанесли удары в Белой Церкви, Запорожью, Харькову Винницкой области и т.д. Президент Владимир Зеленский сообщал, что, по информации разведчиков, Россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе Shahed.

Именно из-за применения БПЛА воздушные тревоги в Украине могут продолжаться дольше. Дело в том, что дроны-камикадзе долго летят и могут менять свой маршрут.

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