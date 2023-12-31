Оккупанты увеличили количество авиационных ударов: какая ситуация на фронте — Генштаб

За прошедшие сутки враг активно применял оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводил штурмовые действия при поддержке бронетехники, увеличил количество авиационных ударов. На линии фронта произошло 42 боевых столкновения.

Об этом сообщили в воскресенье, 31 декабря, в вечерней постройке Генштаба ВСУ.

Всего враг нанес 12 ракетных и 58 авиационных ударов, в том числе ударными дронами типа Shahed-136/131, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская и промышленная инфраструктура.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенным пунктам, среди них Хреновка Черниговской области; Улица, Сварково, Стукаловка, Басовка, Высокое, Поповка Сумской области; Ветеринарное, Казачья Лопань, Огурцово, Волчанск, Бударки, Бологовка Харьковской области.

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На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак оккупантов возле Синьковки Харьковской области. Также противник нанес авиационный удар в районе Ивановки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двухречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия вблизи Макеевки Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области и Григоровки, Резниковки, Звановки, Спирного Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спирное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника возле Богдановки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки врага неподалеку от Авдеевки и еще 9 атак в районе Первомайского Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районе Новомихайловки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили атаку врага вблизи Урожайного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Урожайное, Макаровка, Старомайорское Донецкой области.

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На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области. Здесь отбиты 4 атаки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Ивановка, Садовое, Антоновка и Херсон Херсонской области. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Качкаровка и Красный Маяк Херсонской области.

Оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Да, в течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий на позиции наших войск, но наши подразделения и дальше удерживают занятые позиции и наносят захватчикам значительные потери.

Ответные удары

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и пункт управления противника.

Напомним, в отчете Института изучения войны (ISW) сообщили, что Вооруженные силы Украины продвинулись к югу от Спорного, что в 27 километрах северо-восточнее Бахмута в Донецкой области.

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