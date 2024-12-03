Оккупанты увеличили количество подразделений на захваченной Кинбурнской косе: в ВСУ объяснили цель

Артиллерийские подразделения и подразделения противовоздушной обороны обороняют этот район для того, чтобы воспрепятствовать захвату Днепровского залива.

На оккупированной части Николаевской области, в нескольких километрах от Очакова, российские кафиры увеличили количество своих подразделений. Так они защищают Кинбурнскую косу, являющуюся важным плацдармом по многим аспектам.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает "Радио Свобода".

"У врага есть большая обеспокоенность и они, кроме того, что на самой Кинбурнской косе разместили дополнительные силы обороны, где-то месяца два с половиной назад перебросили туда из Севастополя дивизион речных катеров — присоединили его к так называемой Днепровской флотилии", — доложил Вол.

По его словам, это сделано для того, чтобы усилить свое присутствие в Днепровском заливе и Кинбурнской косе в частности.

Спикер отметил, что Кинбурнская коса закрывает вход с моря в Днепр. Взяв ее под контроль, можно "закрыть возможность российским подразделениям получать определенную поддержку с моря", поэтому это достаточно важный плацдарм.

"Кроме того, из Кинбурнской косы можно вести обстрелы юга Херсонской области, юга Николаевской области. Это действительно важный плацдарм по многим, многим аспектам", — добавил Волошин.

Напомним, россияне применяют новую тактику обстрелов в Николаевской области, о чем ранее сообщал начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

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