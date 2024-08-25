Оккупанты увеличили количество штурмов: Генштаб сообщил о сложной ситуации на фронте

Самой горячей была ситуация на Покровском направлении.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 160 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Харьковском направлении шли три боя вблизи Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении враг атаковал 14 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Глушковки.

На Лиманском направлении также произошло 14 боевых столкновений у Дружелюбовки, Макеевки, Новосадового, Невского и Дибровы.

На Северском направлении произошло девять боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Выемки и Спорного.

На Краматорском направлении россияне атаковали 19 раз.

На Торецком направлении велось 14 боев неподалеку от Нелиповки, Торецкая, Нью-Йорка и Дилиевки.

На Покровском направлении украинские защитники отражали 58 вражеских штурмовых действий. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки и Калинового.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 18 атак противника вблизи Карловки, Георгиевки, Михайловки, Красногоровки и Константиновки.

На Времивском направлении захватчики восемь раз наступали в сторону Водяного, Угледара и Екатериновки. Удачи не имели.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения недалеко от Новоандреевки и Щербаков.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях ситуация остается без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Ранее Генштаб сообщил о потерях россиян за минувшие сутки. Больше об этом читайте в новости.

Россияне штурмуют на Покровском направлении! Ситуация на фронте от Генштаба

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