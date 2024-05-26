Оккупанты увеличили количество штурмов на фронте: Генштаб сообщил последние новости

За прошедшие сутки на фронте произошло 141 боевое столкновение. С начала этих суток по состоянию на 10:00 на фронте произошло 35 боевых столкновений. Захватчики совершили 529 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов. Враг нанес три авиаудара с применением трех управляемых авиабомб.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении взаимодействуют украинская артиллерия и пехотные подразделения. Российский агрессор трижды пытался штурмовать позиции наших войск. Силы обороны отразили две атаки в направлении сел Липцы и Тернова. Вместе с тем враг продолжает попытки продвинуться вперед из района села Лукьянцы — продолжается бой.

По уточненной информации, за прошедшие сутки враг потерял на Харьковском направлении 179 человек живой силы. Кроме того, украинские воины уничтожили танк, боевую бронемашину, три артсистемы и шесть автомобилей и спецтехники.

На Купянском направлении с начала суток произошло шесть боевых столкновений. Одна атака отбита. В районах Синьковки, Новоегоровки, Грековки, Невского и Дружелюбовки бои продолжаются. Ситуация – под контролем.

На Лиманском направлении украинские воины дали жесткий отпор попытке российских захватчиков продвинуться в сторону Невского. Потери врага уточняются.

На Краматорском направлении противник активных действий не совершал.

На Покровском направлении интенсивность боевых действий достаточно высока – в настоящее время противник уже 14 раз атаковал позиции ВСУ. Шесть атак отбито, а восемь боестолкновений, в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола и Невельского, продолжаются. Силы обороны принимают меры о недопущении продвижения противника.

На Кураховском направлении украинские воины уже отбили атаку оккупантов в районе Константиновки. Враг продолжает наступательные действия в районе Красногоровки. Ситуация – под контролем Сил обороны.

На Времевском направлении, неподалеку от Раздельного и Старомайорского, две попытки оккупантов улучшить тактическое положение потерпели неудачу.

На Ореховском направлении идет бой в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу реки Днепр, отражены две атаки врага в районе села Крынки. Потерь позиций не допущено.

На остальных направлениях ситуация остается без изменений.

"Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника и последующей стабилизации обстановки", — добавили в ведомстве.

Ранее ТСН.ua писал о наступлении россиян в Харьковской области. Больше об этом читайте в новости.

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