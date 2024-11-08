Оккупанты увеличили количество штурмов в одном из направлений: детали от ВСУ

За последнее время возросла интенсивность штурмовых действий армии РФ на Северском направлении. Россияне пытаются проводить штурмы, применяя технику.

Об этом заявила спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире "Общественного радио".

Она отметила, что в зоне ответственности ОТУ "Луганск" есть три направления: Северское, Краматорское и Торецкое. На этих участках фронта россияне пробуют проводить штурмы, применяя технику.

С 1 ноября оккупанты уже дважды пытались прорвать украинскую оборону. Один из штурмов был очень массирован, говорит Бобовникова. Силы обороны уничтожили 25 единиц вражеской техники. В частности, 10 танков, 12 боевых бронированных машин, 2 МТ-ЛБ, 1 ЗУ-23-2.

Кроме того, украинские военные уничтожили более 100 человек личного состава РФ.

Как сообщалось, утром 8 ноября Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне. Отмечается, что общие боевые потери составили 705 880 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1580 захватчиков.

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