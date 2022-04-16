Оккупанты, увидев условия в Тростянецкой больнице, от зависти начали расстреливать ее из танка

Сейчас военная техника и сейчас остается на месте, потому что теперь это вещественное доказательство военного преступления

В Сумской области восстанавливают Тростянецкую городскую больницу. За почти месяц оккупации она претерпела масштабные разрушения. Медики говорят, войдя в заведение и увидев современные условия и аппаратуру, россияне озверели от ярости и зависти и направили дула танков в заведение.

Об этом говорится в ТСН.

Более трех десятков прицельных выстрелов и внутри все разбито. Жизнь медиков и пациентов спасла только то, что они все это время жили в подвале. Сейчас к Тростянецкой больнице одна за другой подъезжают автомобили с гуманитарной помощью. Везут все – лекарства, перевязочный материал, стройматериалы, а медики всему рады.

Прямо под окнами горы из оконных рам, стекла, штукатурки, кирпича, выгоревших матрасов и больничных коек – все это вынесли из разбомбленных палат и кабинетов. Снаряды россияне выпустили из танка. Подбит — тот до сих пор стоит в сотне метров от больницы. «23 марта два танка. Они выехали на эту улицу и начали прямой наводкой бить по больнице», – рассказывает городской голова Тростянца Юрий Бова.

Стрелявших в медиков и пациентов в Тростянке знают чуть ли не поименно. «Это Кантимировская дивизия – одно из элитных подразделений русской армии. Список командира 752 танка, это было в этой бронемашине и в нем перечень стрелявших по больнице людей», — говорят медики.

Одежда одного из так называемых «асвабадителей» и ныне рядом с танком. В преддверии расстрела россияне зашли в лечебное учреждение, все тщательно рассматривали, не скрывали удивления европейских условий и стоимостного оборудования. А потом разъяренные увиденным начали обстрелы. «Такого зверства, такого ужаса еще не было. Знает, что здесь родильное отделение, что здесь рожали женщины. Они стреляли в больных, в женщин, в новорожденных детей», — говорят работники.

Месяц заведующая родильным отделением Татьяна Сидоренко жила здесь вместе с пациентками. Помогла появиться на свет шестерым малышам. Беременных расположили в коридоре, там они и рожали. А при обстрелах с младенцами бежали в подвал. «Я думала: «Господи, как его не упустить ребенка этого», которого несешь с собой. Знаете, так прижимаешь и думаешь, ты дышишь или ты не дышишь», — говорит она.

В Сумской области восстанавливают Тростянецкую городскую больницу

Но не все так плохо, говорят медики. Дорогое медицинское оборудование почти все целое. Накануне массированных обстрелов врачи вывезли его из операционных и поместили за двумя стенами, и это спасло его. В больнице уже есть свет и вода. Тепло будет, главное – восстановить более полутысячи разбитых окон.

Уже заработало рентгенодиагностическое отделение – одно из немногих, оно осталось почти невредимым. В настоящее время начали возобновлять операционные. Через неделю-две планируют открыть стоматологический кабинет. А дальше – родильное отделение. Один зал оккупанты превратили в руины, а другой — уцелел. В больницу уже начали возвращаться медики. «Самое главное сегодня дать уверенность нашим врачам в том, что больница будет восстановлена. Никакие военные действия не остановят наше развитие», — уверяет мэр.

Танк, который прицельно расстрелял Тростянецкую больницу, оставили здесь намеренно, его охраняют как вещественное доказательство. Пока военные не задокументируют очередное военное преступление русской армии.

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