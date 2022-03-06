Оккупанты уже боятся гражданских: глава Николаевской ОГА похвастался трофейным "Тигром" и рассказал о ситуации в регионе (видео)

У оккупантов украинские защитники забрали много техники.
Российские войска, которых Путин отправил воевать против Украины, несут огромные потери, имеют дефицит топлива. А благодаря мощному отпору ВСУ, оккупанты теперь боятся и уважают не только украинскую армию, но и гражданских украинцев и терроборону.
Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким 6 марта.
"Сегодня тихий день и мне это не очень нравится. Чувствую, что орки начали вести себя более агрессивно. Начали они уважать не только армию, но и простых людей, тероборону. "Тигры" теперь сопровождают колонны и спереди и сзади, стреляют сразу, не подпускают. Боятся, в общем. Огромный дефицит у них по отношению к топливу. Мы дважды хорошо разорили их запасы", — заявил он.
По его словам, со стороны Херсона сегодня украинские бойцы попробовали зайти за спину россиянам. Впрочем, к сожалению, оккупанты сбили 2 украинских самолета в районе села Пески Николаевской области.
"Была попытка входа через Кульбакино. Но было похоже, что это просто отвлекают нас, перемещаются. Двигаются в направлении Вознесенска и Южноукраинска. Но мы видим, мы за вами следим!" — сказал он.
Ким похвастался очередными результатами ВСУ: "Сегодня снова взяли много техники. Сейчас будет ехать по городу. Не стреляйте никто, можете посмотреть, сколько мы взяли всего".
По его словам, сейчас тактика проста – истощать их силы.
"Они на чужой земле, у них нет топлива, мотивации, поддержки. А у нас все это есть. И мы будем стоять здесь долго. Спокойно двигаемся в сторону победы", — заметил глава ОГА.
Виталий Ким в конце сказал, что рад за Херсон, Каховку и другие города и поселки, за то, что люди вышли и показали свою позицию.
"Такое ощущение, что вы их скоро выгоните и возобновите контроль на своей земле", — отметил он.
Кроме того, глава Николаевской ОГА показал трофейный автомобиль "Тигр", который удалось забрать у российских военных. Автомобили подогнали прямо под Николаевскую ОГА.
"Теперь у меня есть свой личный трофейный "Тигр", отжатый нашими мужественными пацанами. С работающей электроникой. Теперь я смогу еще больше развлечься. Готовьтесь оккупанты. Вашей же техникой будем вас лупить", — сказал Виталий Ким.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.