Оккупанты уже боятся гражданских: глава Николаевской ОГА похвастался трофейным "Тигром" и рассказал о ситуации в регионе (видео)

Оккупанты уже боятся гражданских: глава Николаевской ОГА похвастался трофейным "Тигром" и рассказал о ситуации в регионе (видео)

У оккупантов украинские защитники забрали много техники.

Российские войска, которых Путин отправил воевать против Украины, несут огромные потери, имеют дефицит топлива. А благодаря мощному отпору ВСУ, оккупанты теперь боятся и уважают не только украинскую армию, но и гражданских украинцев и терроборону.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким 6 марта.

"Сегодня тихий день и мне это не очень нравится. Чувствую, что орки начали вести себя более агрессивно. Начали они уважать не только армию, но и простых людей, тероборону. "Тигры" теперь сопровождают колонны и спереди и сзади, стреляют сразу, не подпускают. Боятся, в общем. Огромный дефицит у них по отношению к топливу. Мы дважды хорошо разорили их запасы", — заявил он.

По его словам, со стороны Херсона сегодня украинские бойцы попробовали зайти за спину россиянам. Впрочем, к сожалению, оккупанты сбили 2 украинских самолета в районе села Пески Николаевской области.

"Была попытка входа через Кульбакино. Но было похоже, что это просто отвлекают нас, перемещаются. Двигаются в направлении Вознесенска и Южноукраинска. Но мы видим, мы за вами следим!" — сказал он.

Ким похвастался очередными результатами ВСУ: "Сегодня снова взяли много техники. Сейчас будет ехать по городу. Не стреляйте никто, можете посмотреть, сколько мы взяли всего".

По его словам, сейчас тактика проста – истощать их силы.

"Они на чужой земле, у них нет топлива, мотивации, поддержки. А у нас все это есть. И мы будем стоять здесь долго. Спокойно двигаемся в сторону победы", — заметил глава ОГА.

Виталий Ким в конце сказал, что рад за Херсон, Каховку и другие города и поселки, за то, что люди вышли и показали свою позицию.

"Такое ощущение, что вы их скоро выгоните и возобновите контроль на своей земле", — отметил он.

Кроме того, глава Николаевской ОГА показал трофейный автомобиль "Тигр", который удалось забрать у российских военных. Автомобили подогнали прямо под Николаевскую ОГА.

"Теперь у меня есть свой личный трофейный "Тигр", отжатый нашими мужественными пацанами. С работающей электроникой. Теперь я смогу еще больше развлечься. Готовьтесь оккупанты. Вашей же техникой будем вас лупить", — сказал Виталий Ким.