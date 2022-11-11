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Оккупанты уже эвакуируют коллаборантов из Новой Каховки, что на левом берегу

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Оккупанты уже эвакуируют коллаборантов из Новой Каховки, что на левом берегу

Фото: Associated Press

Только недавно оккупанты убегали на левый берег, а теперь уже и оттуда вывозят своих приспешников.

Россияне вывозят коллаборантов с семьями из временно оккупированной Новой Каховки в Херсонской области, расположенной на левом берегу Днепра.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный ССО Украины.

Так, 11 ноября работникам оккупационной "администрации" сообщили, что 12 ноября они с семьями будут эвакуированы куда-то в направлении Арабатской стрелки.

Известно, что захватчики планируют эвакуировать семьи и самих работников Управления труда и социальной политики Новокаховской оккупационной "администрации". Для этого оккупанты выделили два автобуса.

"Центр национального сопротивления отмечает, что каждый предатель не уйдет от ответственности и будет отвечать за свои деяния по закону Украины", – отмечается в сообщении.

Напомним, что российские войска в Новой Каховке еще с октября готовились к приходу ВСУ. Так, они заваривали канализационные люки из-за страха работы "украинских ДРГ".

Кроме того, оккупанты начали "освобождать" от населения береговую линию Днепра в Новой Каховке и рыть траншеи в пределах 20-километровой зоны.

11 ноября украинские разведчики объявили о возвращении под контроль Украины Херсона.

Позже в Генштабе ВСУ сообщили, что враг совершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере оккупированного Крыма.

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Дата публикации
Просмотры
481
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