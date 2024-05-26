Оккупанты уже готовятся к ударам F-16 по территории РФ – авиаэксперт

Эксперт по авиации Анатолий Храпчинский рассказал, что россияне уже готовятся к ударам ВСУ американскими истребителями F-16 по территории РФ. Он, в частности, отметил, что наши пилоты, инженеры и офицеры учатся во многих странах – готовится глобальная программа, которая сможет существенно увеличить авиапарк такими самолетами.

Об этом он сказал в эфире телеканала FREEДОМ.

"Относительно того, как мы увидим это - думаю, по тому, как будет действовать российская авиация. Мы видим уже первые звоночки, когда Россия перевела все свое стратегическое вооружение в виде стратегических бомбардировщиков. Большую часть перевела в Оленью (авиабаза на Кольском полуострове – ред.), остальная была рассредоточена на Дальнем Востоке. Россия уже понимает, что скоро появятся самолеты, которые смогут наносить существенные удары. И мы видим далее больше риторики от наших западных партнеров", - отметил он.

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Анатолий Храпчинский добавил, что США сейчас активно начинают говорить о разрешении использовать образцы западного вооружения по территории РФ. Поэтому появление F-16 будет, скорее всего, сразу же означать, что Украине разрешили использовать средства западного вооружения по территории РФ.

"Именно благодаря этим самолетам мы сможем построить комплексный подход, "серую" буферную зону на территории России", - резюмировал авиаэксперт.

Напомним, украинские пилоты закончили обучение на F-16 в США и направляются в Европу.

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