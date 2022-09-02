Оккупанты уже не могут подтягивать свои резервы на Херсонщину: Силы обороны — об успехе ВСУ на юге

Российские военные не могут опрокидывать на оккупированные территории Херсонской области свои резервы из-за уничтоженной логистики.

В Херсонской области остаются некоторые транспортные пути, которые россияне могут использовать гипотетически, но они находятся под огневым контролем украинских сил.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного Координационного прессцентра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, на юге Вооруженные силы Украины постоянно уничтожают вражеские склады с боеприпасами и понтонные переправы, поэтому они не могут подтягивать резервы на оккупированную Херсонщину.

"Мы продолжаем позиционные бои, уничтожаем врага в смысле его логистики. Его способности, мощностей. Летят в воздух склады с боеприпасами. Срываются понтонные переправы. Это значит, что логистика и транспортное сообщение врага взорвано настолько, что подтягивать резервы они не могут. некоторые пути транспортные, которые они могли бы гипотетически использовать, но и они под нашим огненным контролем", – сказала она.

Как сообщалось ранее в пресс-службе ОК "Юг", ситуация на южном фронте остается стабильно сложной, но полностью контролируемой ВСУ. Продолжаются позиционные бои для улучшения положения по линии фронта. Между тем противник продолжает воздушную разведку, используя как беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, так и разведывательно-ударные.

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