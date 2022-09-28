Оккупанты уже неделю атакуют Одессу "мопедами": Жданов объяснил, почему так называют иранские дроны

Военный эксперт Олег Жданов в обзоре оперативной обстановки на войне 28 сентября рассказал, что российские оккупанты уже неделю атакуют Одессу дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136, а также объяснил, почему их называют "мопедами".

По данным Жданова, украинские военные на слух определяют, откуда и куда может направляться этот беспилотник, и ориентируют средства ПВО.

Об этом эксперт рассказал в эфире собственного YouTube-канала.

"Уже неделю продолжается атака на город Одесса с помощью "мопедов". Это уже получил прозвище или народное название иранский беспилотник Shahed-136. Россияне почему-то его называют "Герань-2", но мы понимаем, что речь идет именно об иранском беспилотнике. Так вот за свой звук мотора его уже в народе называют "мопед". Его очень хорошо слышно", – объяснил Жданов.

"Кстати, применяют даже… Слушают и для того, чтобы сориентировать средства ПВО, сообщают, с какой стороны слышен звук. Он достаточно тихоходный. Сразу же на этот район приводятся средства ПВО и его ищут. Если они его находят, они его достаточно успешно сбивают", — добавил военный эксперт.

Он также сослался на слова главы Одесской ОВА Сергея Марченко о том, что в регионе уже есть опыт борьбы с этими "мопедами", и она достаточно успешна и эффективна.

Напомним, ранее в ОК "Юг" сообщили, что дрон Shahed-136 можно распознать по характерному звуку во время полета, похожему на звук мотора мопеда или бензопилы.

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