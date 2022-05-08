Оккупанты уже обороняются: в Генштабе рассказали, что происходит на Харьковском направлении

Оккупанты уже обороняются: в Генштабе рассказали, что происходит на Харьковском направлении

На Харьковском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили. Основные усилия сосредоточили на недопущении продвижения наших войск.

Кроме того, оккупанты усилили группировку за счет перемещения из района восстановления боеспособности подразделений из состава Западного военного округа. Продолжают производить обстрелы военной и гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 8 мая.

"На Изюмском направлении враг осуществлял перегруппировку своих подразделений, пополнял запасы с целью наращивания наступательных возможностей и проводил воздушную разведку с применением БПЛА Орлан-10 с целью уточнения позиций наших войск", — рассказали в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты подтянули 2 БТГ для наступления на Изюмском направлении в Харьковской области.

В Николаевской области прифронтовые села обстреливают запрещенными кассетными ракетами

Читайте также:

Очень скоро: в Институте США спрогнозировали, когда на Харьковском направлении ВСУ отбросят оккупантов в границу с РФ

Число человеческих жертв в Мариуполе может быть намного больше 20 тысяч — Денисова

Часть Мариуполя могли еще долго защищать: командир полка "Азов" объяснил, что помешало этому.