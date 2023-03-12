"Оккупанты уже подлезли рядом": пограничники рассказали о ситуации на Бахмутском направлении

Украинские войска ведут упорные бои с российско-оккупационными войсками за город-крепость Бахмут.

В Бахмуте продолжаются тяжелые бои. Украинские пограничники рассказали, что они продолжают мужественно держать город под своим контролем.

Об этом сообщает ГНСУ.

"Стоим на позиции, держим. Рядом уже оккупанты подлезли. Ничего, мы держимся", — рассказал один из бойцов на обнародованном видео.

По словам еще одного воина, лучшим вариантом будет, если оккупанты "перестреляют друг друга".

На кадрах видно, что наши защитники находятся в трудных условиях, но мужественно продолжают нести свою службу.

Бои за Бахмут

Российские силы продолжают наземные атаки в Бахмуте Донецкой области и его окрестностях, но 11 марта не совершали никаких подтвержденных продвижений в черте города.

11 марта Пригожин заявил, что после предполагаемого взятия Бахмута группа "Вагнера" начнет новую волну вербовки и переформируется в армию с идеологической составляющей.

В Минобороны Украины заявили об обостренной ситуации в Бахмуте : враг наступает и пытается прорвать украинскую оборону. В то же время ВСУ делают все возможное, чтобы не дать оккупантам реализовать свои планы.