Оккупанты уже практически исчерпали первую партию дронов-камикадзе — Резников

Оккупанты уже практически исчерпали первую партию дронов-камикадзе, которые России передал Иран. Россияне били по гражданским объектам и инфраструктуре.

Об этом на брифинге сообщил министр обороны Алексей Резников.

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Как отмечается, оккупанты использовали в Украине практически все иранские дроны-камикадзе. По словам Резникова, Тегеран обязался передать РФ до 2,4 тысяч беспилотников. Однако это не говорит о том, что россияне получили всю партию.

"Учитывая, что Иран поставляет эти дроны еще и в другие страны для боевых действий, а сейчас у них не все, так скажем, спокойно, то мы надеемся, что не все обязательства иранская сторона выполнит в отношении РФ. Плюс израильские коллеги уничтожили несколько заводов по производству этих дронов на территории другой страны, поэтому я думаю, что этих дронов будет меньше", — отметил Алексей Резников.

Напомним, что Ирану нужна от России ядерная "помощь", которую они могут обменять на дроны-камикадзе.

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