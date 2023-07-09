Оккупанты уже разбиты: эксперты объяснили, почему Украине необязательно вступать в НАТО, чтобы победить РФ

Украина уже доказала свое превосходство над Россией и унизила ее войска. Теперь россиянам придется потратить десяток лет даже на то, чтобы вернуть свою армию в то состояние, которое было до начала войны.

Об этом пишут в журнале Foreign Affairs научные работники американского университета Катона Джастин Логан и Джошуа Шифринсон.

"Чтобы уничтожать оккупантов и дальше, членство в НАТО необязательно, — пишут ученые. — Поскольку до сих пор западным союзникам Киева это не мешало оказывать щедрую помощь. Но принятие Украины в Альянс или даже презентация графика этого принятия станут для Путина красной тряпкой".

Эксперты считают, что диктатор сделает все, чтобы условия, необходимые для принятия Украине, выполнить не удалось. И поскольку в НАТО не принимают страны, находящиеся в состоянии активного военного конфликта, это станет поводом для российского диктатора растянуть войну на более длительный срок.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов Североатлантического Альянса подтвердят перспективу вступления Украины в НАТО, а также согласуют многолетний пакет военной помощи для страны.

Столтенберг считает, что во время саммита в Вильнюсе страны-члены НАТО покажут свое ясное видение будущего Украины в Альянсе. Для этого они готовятся согласовать многолетнюю программу помощи, которая гарантирует взаимодействие между ВСУ и НАТО. Речь идет о предоставлении Украине 500 млн евро, направленный на покрытие базовых потребностей в виде топлива и лекарств, а также оборонных нужд, включая военные госпитали.

Кроме того, в Альянсе готовятся объявить об учреждении Совета Украина-НАТО, предназначенного для улучшения политических связей с Киевом.

Президент Чехии Петр Павел рассказал, чего ждать Украине от саммита НАТО. По его мнению, после завершения войны с РФ переговоры о вступлении в НАТО должны начаться как можно быстрее. Чешский лидер заявил, что ожидает от заседания конкретного сообщения о членстве Украины в блоке. По его словам, Чехия заинтересована в том, чтобы начать соответствующие переговоры о вступлении Украины в НАТО после завершения войны с Российской Федерацией.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что накануне саммита НАТО в Вильнюсе несколько важных решений для Украины уже согласованы, в частности, путь в Альянс "точно станет короче".

В то же время министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина станет членом НАТО. По его мнению, Альянс сам заинтересован, чтобы Украина присоединилась к ним, поскольку имеет боевой опыт в противостоянии против РФ.

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