Оккупанты уже внутренне готовы к поражению — обращение Зеленского 12 мая

В пятницу, 12 мая, президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения рассказал о новом пакете санкций для России.

ТСН.ua собрал главное из речи украинского лидера.

О новых санкциях

Утверждено пять санкционных пакетов. Первый пакет касается «Запорожстали». Доля, контролируемая Россией через один из системных банков, будет конфискована и будет работать ради Украины и украинцев.

Также утверждены санкционные пакеты, продолжающие курс на изоляцию и блокировку российской военной промышленности:

"Сотни физических и юридических лиц государства-террориста и связанных с Россией становятся мишенью для глобальной изоляции. Очень активно работаем с партнерами, чтобы все, кто фактически производит эту агрессию, кто дает оружие, боеприпасы, технику и технологии в руки террористов – чтобы они все были раздавлены миром", — акцентировал президент.

"Оккупанты уже готовы к поражению" Зеленский обратился к украинцам 12 мая

О готовности окупантов к поражению

Украинский президент отметил, что оккупанты уже внутренне готовы к поражению:

"Они уже проиграли эту войну в своих мыслях. Мы должны ежедневно давить на них так, чтобы их же ощущение поражения превращалось в их бегство, их ошибки, их потери".

Владимир Зеленский традиционно поблагодарил каждого и каждую, кто уничтожает врага:

"Благодарю всех, кто, несмотря на любые сложности, возвращает Украине нашу землю! Готовимся добавить вам, воины, еще больше оружия, еще больше возможностей, чтобы преодолеть агрессора и восстановить мир. Слава всем нашим воинам, которые сейчас в бою, на боевых постах и в боевых задачах! Спасибо всем, кто тренирует наших бойцов! Спасибо всем, кто лечит и восстанавливает украинских воинов после ранений!"

Напомним, президент Украины провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ вытеснили врага по некоторым направлениям.