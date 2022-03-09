Оккупанты уже завели на территорию Украины почти всех, кого собирали для вторжения — Зеленский

Оккупанты уже завели на территорию Украины почти всех, кого собирали для вторжения — Зеленский

Сегодня, 9 марта, идет уже 14-й день войны России против нашего государства.

Оккупационный контингент уже завел на нашу территорию почти всех, кого собирали для вторжения в Украину.

Об этом 9 марта в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Оккупационный контингент уже завел на нашу территорию почти всех, кого собирали для вторжения в Украину. Но и масштаб нашего ответа максимальный. И это два разных слова максимальный. У них и у нас. У них только техника по-максимуму, у нас к технике еще и наш народ. На высоте. У них только приказы, наступления, убивать, издеваться, а у нас еще реальное желание миллионов украинцев победить, защититься, очистить свое государство", — заявил глава государства.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 14-й день. Оккупанты уже несколько дней не предоставляют гуманитарных коридоров мирным жителям, которые стали заложниками российских преступников в городах, оставшихся без света, воды, отопления, медикаментов и еды.

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