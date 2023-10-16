Оккупанты в Авдеевке уже потеряли более 60 танков и две сотни единиц личного состава — аналитик

Россияне попали под огонь артиллерии и ПТУР, из-за чего были отброшены назад.

Российские оккупанты при попытках возобновить наступление под Авдеевкой потеряли более 60 танков и БТР.

Об этом со ссылкой на военного аналитика Юлиана Рипке пишет российский BILD.

По его словам, российские оккупанты перешли в наступление, попытавшись занять город. Для этого они привлекли более 100 единиц техники, в том числе танки, БТР, БМП, грузовики. Россияне попали под огонь артиллерии и ПТУР, из-за чего были отброшены вспять.

По оценке аналитика, убито более 200 российских солдат, потеряно более 60 танков и БТР.

“План русских войск состоял в том, чтобы создать большой котел, обойдя Авдеевку с запада. Для этого они хотели захватить поселки Северное, Степное и Бердичи. ВСУ смогли остановить наступающих под Северным и на железнодорожной линии в Степном. По данным Репке, несмотря на потери, ВС РФ не намерена отказываться от наступления на Авдеевку, город может повторить судьбу Бахмута”, — пишет BILD.

Напомним, что Силы обороны Украины отразили основную атаку врага на Авдеевском направлении, которая происходила 4-5 дней назад.

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