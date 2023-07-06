Оккупанты в Бахмуте фактически находятся в ловушке – Минобороны

"Жарче всего" сейчас — на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Украинские Силы обороны постепенно продвигаются на востоке, а россияне в Бахмуте фактически оказались в ловушке.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Она уточняет, что "жарче всего" сейчас — на востоке, на Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Сейчас идет активная борьба с двух сторон, кто на себя примет инициативу", — говорит Маляр.

По ее словам, в самом Бахмуте враг фактически находится в ловушке. Оккупанты контролируют большую часть города, но не могут передвигаться по Бахмуту, потому что наши ВСУ не дают этого сделать.

"И фактически выйти не могут, потому что этого тоже не дают сделать ВСУ", – отмечает заместитель министра обороны.

Однако сдавать город оккупанты не собираются, они перебрасывают туда резервы и используют "заградительные отряды", стреляя по отступающим.

Что касается ситуации на флангах на Бахмутском направлении – Маляр говорит, что говорить о продвижении пока рано, ведь до закрепления на позициях обстановка может ежечасно меняться.

Ранее Анна Маляр заявила, что ВСУ продвигается в условиях преимущества врага в вооружении.

Ситуация в Бахмуте: последние новости

Ранее в Институт изучения войны (ISW) сообщали, что ВСУ удалось закрепиться на новых позициях вблизи Бахмута.

В свою очередь, так называемые "военкоры" врага устроили истерику из-за успехов ВСУ возле Клещиевки близ Бахмута. Официально Генштаб ВСУ об освобождении села еще не сообщал.

Также сегодня стало известно, что россияне перебрасывают на Бахмутское направление танки, ведь пехота не справляется.

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