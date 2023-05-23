Оккупанты в Бахмуте могут оказаться в тактическом окружении - Череватый

Для россиян город не может уже служить опорным пунктом из-за его разрушения.

Российские оккупанты в Бахмуте могут быть окружены украинскими военными. Это произойдет в случае, если ВСУ продолжат продвигаться по флангам.

Об этом в интервью РБК-Украины сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый.

По его словам, россияне могут оказаться в тактическом окружении.

"Более точно сказать, как говорил командующий, генерал Сырский, что мы как раз приближаемся к тактическому окружению этого населенного пункта. Ведь у него есть наиболее детальная оценка, он знает силы врага, его слабые места", — рассказал Сергей Череватый.

Также он подчеркнул, что в настоящее время тактика оккупантов очень экстенсивна, они заваливают Силы обороны тактическими группами. Что приводит к очень большим потерям противника.

"К тому же город они фактически разрушили. Он им уже не может служить большим опорным пунктом для построения там эшелонированной обороны. Если они будут окружены с флангов, то будут постоянно накрываться мощным артиллерийским огнем, негде будут от него укрыться и не иметь возможности подтягивать резервы", — объяснил военный.

Напомним, что украинские защитники держат плацдарм в Бахмуте и продвигаются дальше.

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