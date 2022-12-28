Оккупанты в Бахмуте приближаются к кульминации, как под Херсоном: ISW оценило возможности россиян

Российские силы в Бахмуте значительно истощены и приближаются к кульминации, как это произошло в Херсоне в августе этого года.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW) 27 декабря.

"Российские войска в Бахмуте, возможно, приближаются к кульминации, как это сделали российские войска в Херсоне в августе 2022 года. Боевые потери россиян, вероятно, заставляют российских военных в Бахмуте использовать штурмовые группы размером в единицу", — говорится в сообщении.

В ISW напоминают, что заявление спикера Восточной группировки ВСУ, полковника Сергея Череватого о том, что российские войска в районе Бахмута больше не действуют в виде ротно-батальонных тактических групп, а действуют небольшими группами из 10-15 человек (отрядами).

Американские аналитики отмечают, что оккупационные войска также деградировали от ротных и батальонных тактических групп до отдельных групп, как и российские подразделения в Херсонской области заметно деградировали в августе 2022 года. Тогда в ISW оценивали, что это указывало на кульминацию российского наступления в регионе, поскольку сухопутные силы РФ были настолько деградированы, что больше не могли управлять подразделениями в эшелонах, достаточных для достижения значительных успехов.

"Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута недавно замедлилась на фоне растущих ограничений в личном составе и боеприпасах, что, вероятно, не позволит им поддерживать высокие темпы наступательных операций в этом районе в ближайшей перспективе. Сообщение об использовании российскими военными небольших групп, вероятно, является результатом длительной изнурительной войны и указывает на деградацию больших доктринальных формирований выше уровня взвода", - констатировали в ISW.

Что происходит в Бахмуте

Бывший начальник полиции Киева, ныне сражающийся в Национальной гвардии Андрей Крищенко пояснил, что Бахмут стратегически важно для России, ведь там пересечение дорог, высоты за городом, которые для них важны.

Оккупанты пытаются наступать на Бахмут, чтобы улучшить свое тактическое положение – разрезать наш фронт. Но им это не удается, своими жизнями украинские воины сдерживают нашествие.

Западные аналитики считают, что Бахмут для России имеет большое политическое значение, ведь оккупанты уже 5 месяцев штурмуют этот город, уничтожая его. Однако относительно военного значения здесь возникает много сомнений, ведь ВСУ могли бы успеть подготовить более выгодные позиции.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, пилот-инструктор Роман Свитан говорит, что под Бахмут российские войска бросили свои основные силы и средства для наступательных действий, однако попали там в капкан. В районе города очень хорошо обустроена украинская оборона, поэтому ВСУ его не оставят.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, все попытки врага окружить Бахмут оказались тщетными. Впрочем, несмотря на все провалы, руководство оккупантов все еще ставит перед своими войсками задачу выхода на административные границы Донецкой области до конца 2022 года.

Президент Владимир Зеленский 26 декабря отметил, что Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе нуждаются сейчас в максимуме сил и концентрации. По словам президента, ситуация там "трудная и болезненная".

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