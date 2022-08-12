Оккупанты в Беларуси провели проверку готовности системы боевого управления — Генштаб

Оккупанты на Волынском и Полесском направлениях существенно обстановки не изменили.
На территории Беларуси военные провели проверку готовности системы боевого управления и оповещения вооруженных сил к применению.
Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.
Как отмечается, на Северском направлении оккупанты продолжают удерживать подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны. Россияне обстреляли из артиллерии районы Александровки Черниговской области и Юрьева, Белополья, Атинского и Ястребиного в Сумской области.
Продолжается ротация подразделений вооруженных сил РФ, выполняющих задачи в приграничных районах Курской и Белгородской областей.
“На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Одноробовка, Прудянка, Слатино, Дементиевка, Новое, Питомник, Русская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки, Циркуны, Черняки, Петровка, Шеста, Мосьпаново, Кутузовка, Лесное, Ивановка, Гусаровка, Лебяже, Коробочкино, Слобожанское и Чеполь. Противник задействовал штурмовую и армейскую авиацию для ударов вблизи Верхнего Салтова, Ртищевки, Украинки и Байрака”, — рассказали в Генштабе ВСУ.
Напомним, что ВСУ ликвидировали главаря "ДНР" Крикуленко, который был основателем "русской весны-2014" в Горловке.
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