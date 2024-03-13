Оккупанты в Белгородской области подготовились к военным действиям: добровольцы рассказали об укреплении

В то же время сейчас распространяется присутствие добровольцев и на соседние населенные пункты.

Российские оккупанты в Белгородской области подготовились к военным действиям. Они создали дополнительные укрепления, вырыли окопы и траншеи.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский.

“В Белгородской области они действительно лучше подготовились: там появились дополнительные укрепления, нарыли они разных окопов, траншеи после наших предыдущих визитов в Белгородскую область. А Курская в этом отношении обычно была достаточно таким наивным регионом. Это действительно впервые гости в нашем лице посещают Курскую область До этого были в Белгородской и Брянской, Курская — это премьера, и для нас это складывается вполне удачно”, — рассказал Алексей Барановский.

По его словам, сейчас нестабильно распространяется присутствие добровольцев на соседние населенные пункты.

"И не только в Курской области, но и в Белгородской области тоже... скорее всего можно уже говорить о пяти населенных пунктах, где происходят боевые столкновения между добровольческой армией и путинскими войсками", — подчеркнул Барановский.

Напомним, что российские добровольцы намерены в конце концов "уйти на Москву" и освободить РФ от Владимира Путина.

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