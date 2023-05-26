Оккупанты в Бердянске обвинили двух подростков в диверсии: им грозит 20 лет тюрьмы

Оккупанты похищали ребят и в прошлом году.

Российские оккупанты в захваченном Бердянске обвинили двух 16-летних парней в диверсии, которую те якобы спланировали. Им, по "закону" РФ, грозит лишение свободы до 20 лет.

Об этом пишет "Медийная инициатива по правам человека".

Как стало известно, 24 мая российские оккупанты обвинили двух 16-летних подростков — Тиграна Оганисяна и Никиту Ханганова — в планировании диверсии на железной дороге. Они, по данным РФ, "повредили железнодорожный путь, чтобы не позволить российским вооруженным силам получить материальное обеспечение".

Правозащитники считают, что оккупанты могут подростков показательно судить.

Отметим, что Оганисяна и Ханганова российские захватчики преследовали и в 2022 году. Тогда Тиграна похитили прямо из дома – о его местонахождении ничего не было известно. На связь он выходил пять дней.

“Тиграна жестоко допрашивали следственные органы с применением побоев и пыток электрическим током. Следователи потребовали от юноши признаться в подготовке диверсии на мелитопольской железной дороге», – рассказали правозащитники.

Уже со временем, когда ситуация получила огласку, парня отпустили домой, однако обязали ежедневно приходить на допросы.

Напомним, что в Крыму Аксенов вербует себе бойцов: разведка сообщила, чего боится коллаборант.

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