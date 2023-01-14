Оккупанты в Бердянске превратили детское отделение больницы в госпиталь для своих бойцов

В то же время, гражданским в обслуживании отказывают.

Российские оккупанты начали закрывать гражданские больницы на юге Украины, чтобы создать там госпитали для лечения большого количества своих раненых бойцов.

Об этом сообщили в созданном украинскими ССО "Центре национального сопротивления".

Там отметили, что из-за большого количества раненых оккупантов россияне оборудуют большее количество госпиталей. Такую практику враг уже применяет на временно оккупированных территориях Луганщины.

Но из-за роста потерь российские войска нуждаются в увеличении числа госпиталей и на временно оккупированных территориях Запорожской области. В Бердянске захватчики полностью закрыли отделение детского дневного стационара в городской больнице. Там сейчас лечат российских военных.

Число таких созданных вместо гражданских больниц госпиталей растет еженедельно. В то же время гражданским в обслуживании отказывают.

В "Центре нацсопротивления" призвали мирных жителей ВОТ по возможности выезжать на подконтрольные Украине территории: "Вы получите всю необходимую помощь и услуги".

Напомним, в Генштабе ВСУ 10 января сообщили, что больницы Бердянска переполнены ранеными оккупантами, поэтому враги за последнюю неделю обустроили еще три военных госпиталя. В то же время, для поддержания наступления и пополнения потерь и в России, и на оккупированных территориях продолжаются меры по мобилизации.

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