Оккупанты в ближайшее время могут осуществить очередной обстрел ЗАЭС — разведка

Оккупанты традиционно планируют обвинить в этом Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Получена информация, что подразделениям 94 дивизии Росгвардии, которые дислоцируются на территории ЗАЭС, поступила команда в 14.00 зайти в укрытие и находиться там до "особого распоряжения", — говорится в сообщении.

В разведке подчеркнули, что российские войска и оккупационная администрация должны покинуть территорию ЗАЭС и города Энергодар.

Ранее стало известно, что запорожская АЭС полностью остановлена.

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