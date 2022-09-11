Оккупанты в ближайшее время могут осуществить очередной обстрел ЗАЭС — разведка

Командование российских оккупационных войск предположительно планирует очередной провокационный обстрел города Энергодар и Запорожской атомной электростанции.
Оккупанты традиционно планируют обвинить в этом Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"Получена информация, что подразделениям 94 дивизии Росгвардии, которые дислоцируются на территории ЗАЭС, поступила команда в 14.00 зайти в укрытие и находиться там до "особого распоряжения", — говорится в сообщении.
В разведке подчеркнули, что российские войска и оккупационная администрация должны покинуть территорию ЗАЭС и города Энергодар.
Ранее стало известно, что запорожская АЭС полностью остановлена.
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