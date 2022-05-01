Оккупанты в Чернигове разрушили все больницы: большинство из них уже не восстановить

В Чернигове не осталось ни одной больницы, которая не была бы повреждена оккупантами.

Российские оккупанты в Чернигове уничтожили все находившиеся в городе медицинские учреждения, три из них не подлежат восстановлению.

Об этом заявила заместитель начальника управления здравоохранения Черниговской ОВА Татьяна Лебедева в эфире телемарафона.

По ее словам, с 24 февраля черниговские больницы принимали раненых с минно-взрывными травмами. Лебедева уточнила, что были дни, когда ежечасно поступало по 50-60 травмированных.

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Врачи справились с оказанием помощи, накануне прошли курсы обучения и были готовы оказывать помощь даже в таких условиях.

"К сожалению, сейчас в городе нет ни одной больницы, которая не испытала бы разрушений. К сожалению, три медицинских учреждения не подлежат восстановлению, потому что они разрушены до основания: это областной противотуберкулезный диспансер, это кардиоцентр, в который 3 марта попала авиабомба, которая убила 50 людей, и диагностический центр помощи чернобыльцам.К тому же, в городской больнице №2 были выбиты все окна после минометного обстрела и мы прикрывали их бумагой и древесиной", — сказала она.

Напомним, в Чернигове от рук оккупантов погибли более 700 мирных жителей.

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