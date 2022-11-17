Оккупанты в Черном море увеличили количество носителей крылатых ракет — ОК "Південь"

Российские оккупанты держат в Черном море 10 кораблей и катеров, а также подлодку, которые могут переносить ракеты типа "Калибр".

Оккупанты в Черном море увеличили количество носителей крылатых ракет. В общей сложности там находятся 10 кораблей и катеров, а также подлодка.

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Південь".

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Как отмечается, россияне увеличили в Черном море количество носителей крылатых ракет — в настоящее время их три, в том числе один подводный. К залпу готовы примерно два десятка ракет типа "Калибр".

"Общий состав корабельной группировки врага имеет 10 кораблей и катеров, которые продолжают маневрировать в ракетобезопасном районе, вдоль юго-западного побережья временно оккупированного Крыма", — рассказали в Оперативном командовании "Південь".

Что известно о массированном обстреле Украины

Российские оккупанты 15 ноября массово обстреляли территорию Украины. Взрывы слышали во многих городах нашего государства. Именно в это время продолжалось заседание саммита G20.

Президент Владимир Зеленский отметил, что поражены энергосистема, предприятия, жилые дома. В частности, в Киеве зафиксированы попадания по трем адресам столицы. После чего в ряде областей выключили свет.

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