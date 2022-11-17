Оккупанты в Черном море увеличили количество носителей крылатых ракет — ОК "Південь"

Российские оккупанты держат в Черном море 10 кораблей и катеров, а также подлодку, которые могут переносить ракеты типа "Калибр".
Оккупанты в Черном море увеличили количество носителей крылатых ракет. В общей сложности там находятся 10 кораблей и катеров, а также подлодка.
Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Південь".
Как отмечается, россияне увеличили в Черном море количество носителей крылатых ракет — в настоящее время их три, в том числе один подводный. К залпу готовы примерно два десятка ракет типа "Калибр".
"Общий состав корабельной группировки врага имеет 10 кораблей и катеров, которые продолжают маневрировать в ракетобезопасном районе, вдоль юго-западного побережья временно оккупированного Крыма", — рассказали в Оперативном командовании "Південь".
Что известно о массированном обстреле Украины
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Президент Владимир Зеленский отметил, что поражены энергосистема, предприятия, жилые дома. В частности, в Киеве зафиксированы попадания по трем адресам столицы. После чего в ряде областей выключили свет.
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