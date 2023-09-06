Оккупанты в дальнейшем пытаются оккупировать украинские территории: сводка Генштаба

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну и не отказывается от планов полной оккупации Украины. За прошедшие сутки, 6 сентября, произошло 28 боевых столкновений.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 6 сентября.

В течение суток враг нанес 40 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, отмечают в Генштабе.

"Противник продолжает убивать мирное население Украины, и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам", — говорится в сводке.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Сидоровки Сумской области и Ветеринарного — Харьковской. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Карповичи, Гремяч Черниговской области, Зноб-Новгородское, Стариковое, Покровка, Александровка Сумской области и Шевченко, Старица, Гатище, Плетеновка, Нестерно, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении силы обороны отразили атаки противника в районе Новоселовского Луганской области. Противник нанес авиационный удар в районах Петропавловки и Крахмального в Харьковской области. Враг продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Масютовка, Синковка, Ивановка, Кисловка, Табаевка и Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационных ударов в районах Белогоровка Луганской области, Торское, Северское, Спорное Донецкой области. Враг продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Дроновка, Северск, Верхнекаменное, Спорное, Григоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны отразили атаки противника в районах Железнянское, Клищиевка, Белая Гора Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Клищиевка Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Васюковка, Новомарково, Бахмут, Ступочки, Белая Гора, Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Вражеские артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Новоалександровка, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Золотая Нива, Большая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отразили атаки противника в районе Роботиного Запорожской области. Противник нанес авиационных ударов в районах Мала Токмачка, Роботино, Орехов, Запорожской области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Красная Криница, Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка, Орехов Запорожской области.

В Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Михайловки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Михайловка, Гавриловка, Ивановка, Херсон Херсонской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 14 артиллерийских средств на огневых позициях, один склад боеприпасов и один зенитно-ракетный комплекс РФ.

Напомним, накануне в Генштабе сообщили, что ВСУ закрепляют успех в районе Роботиного Запорожской области. Между тем оккупационная армия несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

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