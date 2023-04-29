Оккупанты в Донецкой области массово отказываются воевать: что произошло

На массовый отказ воевать влияют несколько факторов.

В Донецкой области российские захватчики все чаще отказываются выполнять боевые задания своего руководства.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"В районе Марьинки, в подразделениях российских оккупационных войск участились случаи коллективного отказа от участия в боевых действиях", — говорится в сообщении.

В Генштабе заявили, что основными факторами, влияющими на такое поведение окупантов, являются:

большие потери в живой силе;

несвоевременное обеспечение окупантов боеприпасами;

отсутствие в достаточном количестве средств индивидуальной защиты;

принуждение военнослужащих ВС РФ к ведению штурмовых действий без поддержки тяжелой техники и артиллерии.

Напомним, ранее сообщалось, что российские "добровольцы" убегают с фронта и жалуются на обвинения в дезертирстве.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия запретила оккупантам сдаваться в плен, даже "при условии полного окружения".

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