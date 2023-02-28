Правоохранители в Донецкой области зафиксировали атаку окупантов на дом гражданских людей.

Российские оккупанты в Донецкой области расстреляли дом местных жителей. Полиция фиксирует последствия.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как стало известно, оккупанты из "Градов" атаковали город Красногоровку. Снаряд попал в дом, где в этот момент находились пожилые люди. Разрушены стены, крыша, повреждена мебель.

Снаряд упал рядом с женщиной, которая была в этот момент в спальне.

“Правоохранители задокументировали последствия российского удара и предложили людям эвакуироваться. После атаки оккупантов люди находились в состоянии шока. "Белые Ангелы" успокоили их и доставили в безопасное место", — рассказали в пресс-службе МВД.

Напомним, что армия России снова обстреляла Купянск на Харьковщине. В результате вражеского удара погиб гражданский 63-летний мужчина.

Читайте также: