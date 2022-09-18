Оккупанты в Донецкой области убили еще 5 человек, почти 20 ранены: детали от ОВА

Россия, которая во главе с диктатором Путиным напала на Украину, убивает гражданских.

За 17 сентября россияне убили пятерых мирных жителей Донецкой области. Еще почти 20 человек из-за действий оккупационных войск получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 17 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области: 2 в Бахмуте, 2 в Угледаре и 1 в Георгиевке. Еще 18 человек получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!", — подчеркнул Кириленко.

Фото: facebook/Павел Кириленко

Напомним, под Изюмом нашли погребение целой семьи с маленькими детьми. Там от рук оккупантов погибли четыре поколения одной семьи.

Как сообщалось, в Казачьей Лопане на Харьковщине обнаружили пыточную оккупантов.

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