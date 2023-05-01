Оккупанты в гражданской форме пытаются выявить членов украинского подполья во временно захваченных регионах

Если "жертва ведется на провокацию", то попадает на крючок и в дальнейшем вынуждена сотрудничать.

На временно захваченных территориях Украины оккупанты притворяются гражданскими, чтобы узнать о партизанах.

Об этом говорится в Центре национального сопротивления.

"На то участились случаи, когда ФСБшники выходят в людные места в гражданской форме, чтобы обнаружить членов украинского подполья. "Гестаповцы" под видом простых жителей интересуются у продавцов, кондукторов и других, кто жалуется на российские власти и нередко сами провоцируют подобные. Да, враг ищет нелояльное население", — говорится в сообщении.

Если же жертва ведется на провокацию, то попадает на крючок и в дальнейшем вынуждена сотрудничать.

Центр национального сопротивления призывает осторожничать и не рассказывать свое отношение к оккупационной власти малознакомым людям.

Напомним, оккупанты усилили террор в Энергодаре. Враг пытается найти партизан и запугивают жителей.

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